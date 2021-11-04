В Киевской области правоохранители и общественность разыскивают 13-летнюю девочку - о ее пропаже сообщили в полицию родные.

Несовершеннолетняя София Высицкая 3 ноября вышла из дома в поселке Макаров, что в Киевской области. После этого девушка перестала отвечать на звонки родных и близких. Об этом сообщили в пресс-службе Розыска детей Нацполиции области.

Девочке с виду 14 лет, она небольшого роста - всего 150 сантиметров, у нее худощавое телосложение. Имеет прямые темные волосы по плечи, овальное лицо и большие голубые глаза.

В день исчезновения София была одета в коричневую куртку, темные джинсы и черные кроссовки. С собой у нее был яркий рюкзак голубого цвета.

В пресс-службе Розыска детей Нацполиции области просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить по номеру спецлинии полиции "102".

Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч детей. Но, согласно официальной статистике, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.

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