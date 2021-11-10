В одном из дошкольных учреждений Черкасс воспитатели издевались над воспитанниками.
Об этом во время прямого эфира на своей Facebook-странице
Как стало известно, в данном дошкольном учреждении находятся малыши, которые имеют различные пороки развития. Родители некоторых детей долгое время жаловались на ненадлежащую работу воспитателей, их отношение к детям и родителям.
По словам заместителя городского головы города Анастасии Чубиной, после ряда жалоб от мамы одного ребенка на неправильную коррекционную работу педагогов, была создана специальная комиссия. Которая, в свою очередь, провела анонимный опрос как нынешних воспитанников и их родителей, так и тех, кто ходил в садик несколько лет назад. Выяснилось, что родители были недовольны работой еще с 2018 года.
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"Большинство претензий родителей касается воспитателей одной группы. Своей вины они не признают. Однако одна уже написала заявление об увольнении по собственному желанию, а другая ушла на больничный. Хотя также заявляла о намерении уволиться. В самом коллективе садика царит абсолютно нездоровая атмосфера", — рассказала Анастасия Чубина.
Как сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, факты буллинга в детском саду были подтверждены. Поэтому сейчас все материалы переданы в прокуратуру. Ее сотрудники также должны будут дать юридическую оценку действиям тех чиновников, которые годами прикрывали факты ненадлежащего отношения к детям.
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