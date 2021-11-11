В Киеве патрульные полицейские заломили нарушителя карантина прямо в общественном транспорте.

Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале "Всевидящее око".

По словам свидетелей, в одном из киевских автобусов вечером 10 ноября проходила проверка соблюдения карантина. Тогда же правоохранители поймали наглого нарушителя. Мужчина отказывался надеть маску и вел себя крайне нагло. При этом оказывал сопротивление полицейским и апеллировал к ним типичными антивакцинаторськими фразами о нарушении Конституции.

Другие пассажиры автобуса рассказали, что сначала правоохранители сделали мужчине замечание и требовали надеть маску. Однако нарушитель категорически отказался это сделать. Ведь, по его мнению, он не нарушал закон. Поэтому полицейским не оставалось ничего другого, как вывести нарушителя карантина из салона автобуса. По свидетельству пассажиров, правоохранители достаточно жестко вытащили мужчину, повалили на асфальт и скрутили. Некоторые пассажиры начали вступаться за нарушителя карантинного режима, однако другие отмечали, что во время пандемии необходимо соблюдать все установленные правила.

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