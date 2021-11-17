Кто сильнее тот и едет?

Украинцы устроили массовую драку за место в маршрутке - это произошло в Кривом Роге на одной из городских остановок общественного транспорта.

Как сообщает Телеграм-канал "Днепр оперативный", "лишнего" пассажира избили и оставили на остановке.

"В Кривом Роге пассажиры устроили "зарубу" за место в маршрутке. Со "стоячими местами" водитель маршрутки ехать отказался. Кто сильнее, тот и едет?", — говорится в сообщении под публикацией видео.

На кадрах видно, как трое мужчин колотили одного, а затем четверо одного. По словам очевидцев, причиной потасовки стало место в салоне маршрутки, поскольку водители из-за "красной" зоны "стоячих" в салон не пускают. Когда пассажиры избили "лишнего" пассажира, маршрутка просто поехала дальше.

Стоит отметить, что наказывается нанесение телесных повреждений штрафом от 850 до 1700 грн. или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или исправительными работами на срок до одного года, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

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