Гаспар Ульель получил серьезные травмы в результате несчастного случая на лыжах, который произошел во вторник, 18 января 2022 года, на горнолыжном курорте Розьер (Савойя), пишет Linternaute.
37-летний актер был найден без сознания после столкновения с другим лыжником на перекрестке двух синих трасс. Артист получил серьезные травмы.
Гаспар Ульель на вертолете доставлен и экстренно госпитализирован в университетскую больницу Гренобля. Актер получил серьезную черепно-мозговую травму.
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Прокуратура начала расследование. Другой лыжник госпитализирован не был.
Помимо «Ганнибала: Восхождение» 37-летний Гаспар Ульель снялся в таких лентах, как «Париж, я люблю тебя», «Это всего лишь конец света», «Долгая помолвка» и «Месть бедняка». Он также играет в сериале студии Marvel «Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком, выход которого запланирован в 2022 году.
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