Французский актер Гаспар Ульель, звезда фильма «Ганнибал: Восхождение», госпитализирован после ЧП на горнолыжном курорте на юге Франции.

Гаспар Ульель получил серьезные травмы в результате несчастного случая на лыжах, который произошел во вторник, 18 января 2022 года, на горнолыжном курорте Розьер (Савойя), пишет Linternaute.

37-летний актер был найден без сознания после столкновения с другим лыжником на перекрестке двух синих трасс. Артист получил серьезные травмы.

🔴 INFO BFMTV

L'acteur Gaspard Ulliel victime d'un accident de ski https://t.co/fhl1ejzZb6 pic.twitter.com/BwVRygRbEy — BFMTV (@BFMTV) January 19, 2022

Гаспар Ульель на вертолете доставлен и экстренно госпитализирован в университетскую больницу Гренобля. Актер получил серьезную черепно-мозговую травму.

Прокуратура начала расследование. Другой лыжник госпитализирован не был.

Помимо «Ганнибала: Восхождение» 37-летний Гаспар Ульель снялся в таких лентах, как «Париж, я люблю тебя», «Это всего лишь конец света», «Долгая помолвка» и «Месть бедняка». Он также играет в сериале студии Marvel «Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком, выход которого запланирован в 2022 году.

L’acteur Gaspard Ulliel a été gravement blessé dans un accident de ski à La Rosière (Savoie)



Selon la gendarmerie, l’état de l’acteur était jugé sérieux mardi. Aucune source n’était en mesure de fournir des indications sur son état de santé mercredi. https://t.co/FiCeQm54Bj — Le Monde (@lemondefr) January 19, 2022

Напомним, победитель "Танців з зірками" Артур Логай срочно отвез маленького сына в больницу: "Ненавижу это ощущение..."

Как сообщала Politeka, звезда «Афони» Куравлев попал в реанимацию, за жизнь актера борются врачи: «Мы надеемся…»

Также Politeka писала, что трагедия в семье известного актера, сын борется за жизнь: "Господи, помоги мальчику"