Актер Артур Логай, который победил в шоу "Танці з зірками" 2021, срочно отправился с сыном в больницу.

Как пишет Politeka.net, Артур Логай - набирающий популярность украинский актер. Звезда решил в прошлом году принять участие в шоу "Танці з зірками". В проекте артисту удалось победить вместе с танцовщицей Анной Карелиной. Теперь за актером следят десятки тысяч фанатов, где Артур делится своим творчеством и личными кадрами.

На новом сторис Артур появился в автомобиле, а на заднем сиденье был малыш. Как можно понять, Логай вез сына в больницу.

"Ты можешь планировать все что угодно на утро... А ночью все твои планы изменятся и вот вы уже едете в клинику", - написал Артур.

"Ненавижу это ощущение в больнице, когда нужно держать ребенка, пока у него кровь берут", - написал на следующем сторис Логай.

"Думаю, я не один такой", - добавил звезда и предложил фанатам проголосовать.

Напомним, победитель «Танців з зірками» Артур Логай растрогал кадрами с маленьким сыном

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