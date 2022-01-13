Как пишет Politeka.net, Артур Логай - набирающий популярность украинский актер. Звезда решил в прошлом году принять участие в шоу "Танці з зірками". В проекте артисту удалось победить вместе с танцовщицей Анной Карелиной. Теперь за актером следят десятки тысяч фанатов, где Артур делится своим творчеством и личными кадрами.
На новом сторис Артур появился в автомобиле, а на заднем сиденье был малыш. Как можно понять, Логай вез сына в больницу.
"Ты можешь планировать все что угодно на утро... А ночью все твои планы изменятся и вот вы уже едете в клинику", - написал Артур.
"Ненавижу это ощущение в больнице, когда нужно держать ребенка, пока у него кровь берут", - написал на следующем сторис Логай.
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"Думаю, я не один такой", - добавил звезда и предложил фанатам проголосовать.
Напомним, победитель «Танців з зірками» Артур Логай растрогал кадрами с маленьким сыном
Также Politeka сообщала, что победитель "Танців з зірками" Логай рассказал о ЧП на борту самолета, в котором летел
А еще Politeka писала, что Кухар, Чмерковский, Артур Логай и другие звезды показали свою новогоднюю идиллию