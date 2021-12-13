Единственный сын российского актера Максима Дрозда, известного по сериалам «Наружное наблюдение» и «Ликвидация», сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

53-летний актер призвал всех неравнодушных помолиться. Соответствующий пост с фотографией молодого человека опубликован в Инстаграм артиста, передает Politeka.net.

Позднее Телеграм-канал "112" раскрыл подробности трагедии, случившейся с Егором Дроздом. 24-летний парень получил опасные травмы еще 11 декабря во время драки в одном из баров Москвы. Его дважды ударили в голову, после чего он потерял сознание. Придя в себя, парень не стал обращаться за помощью к медикам и отправился домой, где его состояние резко ухудшилось и родные были вынуждены вызвать скорую помощь.

Врачи диагностировали у сына Максима Дрозда сильный ушиб головного мозга, перелом костей свода и основания черепа.

Пользователи выразили слова поддержки Егору и его семье:

"🙏🙏 все будет хорошо"; "🙏🏻Господи, помоги мальчику"; "Вы, Максим, сами хоть немного, тоже пострадали... поэтому всем здоровья... И пусть все плохое закончится и ваша семья будет под крылом ангела хранителя.. под защитой.. берегите себя!!"; "Да где же вы их хватаете то,те травмы😮а беречь себя не судьба? Господи, помоги Егору!!!🙏🙏🙏🍀💖💖💖"; "Зажгли свечку! Бог вам в помощь! Вы будьте сильными! Он должен чувствовать вашу силу!".

Отметим, Егор Дрозд пошел по стопам отца и выбрал карьеру актера, уже успев сняться в нескольких сериалах и полнометражных фильмах. Парень учится в Школе-студии МХАТ (мастерская Дмитрия Брусникина).

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