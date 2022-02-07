В Марокко не смогли спасти жизнь пятилетнему Райану, который провалился в колодец в северном Марокко. Ребенка вынесли из глубокой ямы в субботу, 5 февраля, но травмы оказались настолько тяжелыми, что мальчик умер в реанимации.
Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.
Пять дней назад Райян упал в 32-метровый колодец на севере Марокко в деревне Игран. Он сильно повредил голову и позвоночник. Выбраться самостоятельно у него не получилось. На протяжении всего времени спасатели спускали ему по тросу воду и еду. За его состоянием следили по камерам.
Спасателям пришлось выкопать параллельно колодцу тоннель, а затем пробурить трехметровую перемычку, чтобы вытащить мальчика. Работу спасателей осложняла опасность схода почвы и большие камни на пути.
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Добравшись до Райяна, спасатели вытащили его из колодца под счастливые крики толпы и на носилках доставили в скорую, но, к сожалению, ребенок умер. Король Марокко Мухаммед VI выразил соболезнования родителям мальчика.
История пятилетнего Райяна из Марокко облетела все мировые издания и соцсети. В его спасение верил весь мир.
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