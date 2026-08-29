У супермаркетах АТБ по всій Україні, зокрема в Дніпропетровській області, запровадили тимчасові обмеження на продаж низки соціально важливих товарів. У компанії запевняють: дефіциту продуктів немає, а ліміти — це запобіжний захід.

Дефіцит продуктів в Дніпропетровській області залишається однією з найбільш обговорюваних тем — цього разу увагу привернули тимчасові ліміти на продаж товарів, які запровадила мережа супермаркетів АТБ по всій країні. У компанії пояснили, що обмеження не пов'язані з нестачею продукції, а стали вимушеним кроком через дії оптовиків.

Як повідомляє "Наше місто" з посиланням на коментар начальника управління з корпоративних комунікацій АТБ Сергія Демченка для Суспільного, останнім часом оптові покупці почали скуповувати соціально важливі товари великими партіями для подальшого перепродажу. Саме це штучно розганяє попит і створює ризики для стабільного забезпечення звичайних покупців.

Які товари продають з обмеженнями

Тимчасові ліміти "в одні руки" діють на досить широкий перелік продуктів першої необхідності:

рибні та м'ясні консерви

олія

пластівці

оцет

продукти швидкого приготування

яйця

крупи

цукор та сіль

товари для випічки

макаронні вироби

сода та крохмаль

Окремо в компанії пояснили ситуацію з яйцями, яка викликала найбільше запитань у покупців. В оголошенні про обмеження цифра "6" означає не шість штук, а шість десятків — тобто 60 яєць в одні руки. Це уточнення зняло хвилю обурення в соцмережах, де користувачі активно обговорювали нові правила.

Дефіциту немає: що насправді відбувається

У компанії наголошують: реального дефіциту продуктів немає і він не передбачається. Головна загроза для стабільного наповнення полиць — не порожні склади, а паніка навколо них. Коли частина покупців починає закуповуватися "про всяк випадок" на тижні наперед, саме ця поведінка створює штучний ажіотаж і тимчасові прогалини на полицях.

Тим часом інформація про нібито дефіцит уже розійшлася кількома телеграм-каналами. Однак, за словами представника АТБ, жодних підстав для тривоги наразі немає — товарні запаси достатні, а обмеження мають суто превентивний характер.

У Дніпрі та Дніпропетровській області ситуація стабільна: полиці супермаркетів наповнені, і жодних ознак товарного голоду не спостерігається. Представники мережі закликають покупців не піддаватися панічним настроям і не створювати надлишкових запасів — спокійна поведінка споживачів є найкращим способом зберегти стабільність на ринку.

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