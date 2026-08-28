Грошова допомога у Сумській області цього вересня охопить ще одну категорію мешканців — дітей із багатодітних сімей, які вперше вступили до закладів вищої освіти.

Виплату призначають у межах міської програми «Милосердя», спрямованої на підтримку жителів громади та окремих категорій населення. Подати заяву можна з 1 вересня по 30 листопада включно.

Хто має право на одноразову виплату

Допомогу надають, якщо дитина на момент звернення зареєстрована в межах Сумської міської територіальної громади. Для багатодітних внутрішньо переміщених осіб діє окрема умова: станом на 1 січня 2026 року вони мають перебувати на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО в межах громади.

Звернутися по допомогу може повнолітня дитина або її законний представник, якщо студент ще не досяг 18 років.

Які документи потрібні

До заяви додають копії таких документів:

паспорт повнолітньої особи (а також паспорт законного представника, якщо заяву подає він);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

витяг із Реєстру територіальної громади або довідка про взяття на облік ВПО;

посвідчення дитини з багатодітної сім'ї;

свідоцтво про народження дитини та посвідчення батьків багатодітної сім'ї (якщо заяву подає представник);

документ із реквізитами банківського рахунку (IBAN);

довідка із закладу вищої освіти про зарахування на навчання.

Куди звертатися за допомогою

Документи приймають у Громадській приймальні департаменту за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 35, каб. 135 — з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, у п'ятницю з 8:00 до 16:00. Також працюють віддалені робочі місця: у ЦНАП (вул. Британська, 21), на вул. Романа Атаманюка, 49А та вул. Охтирська, 11.

Консультації надають за телефонами 787-112 та 050-407-81-27.

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