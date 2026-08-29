Подорожчання проїзду в Київській області: виконавчий комітет Переяславської міської ради ухвалив рішення про нові тарифи на міських автобусних маршрутах. Вартість однієї поїздки для дорослого пасажира зросте уже з 1 вересня 2026 року.

Тарифи на проїзд у Київській області знову змінюються: виконавчий комітет Переяславської міської ради ухвалив рішення про нові ціни на перевезення пасажирів міськими автобусами.

Нові тарифи набудуть чинності з 1 вересня 2026 року. Вартість однієї поїздки для одного пасажира в одному напрямку становитиме 20 гривень. Для дітей шкільного віку проїзд коштуватиме 15 гривень за одну поїздку.

Пільговий тариф для школярів діятиме лише протягом навчального періоду — з 1 вересня до 31 травня включно. Тобто під час літніх канікул знижена вартість проїзду не застосовуватиметься.

Чому вирішили переглянути тарифи

Як повідомили на офіційному сайті Переяславської міської ради, питання перегляду тарифів розглянули в зв'язку зі зверненнями перевізників, які обслуговують міські автобусні маршрути. Як зазначила заступниця міського голови Ольга Огієвич, під час розгляду також врахували зростання вартості пально-мастильних матеріалів, яке безпосередньо впливає на собівартість пасажирських перевезень.

Подорожчання проїзду в Київській області насамперед відчують мешканці Переяславської громади, які щодня користуються міськими автобусами. Оновлені тарифи діятимуть на всіх міських автобусних маршрутах загального користування.

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