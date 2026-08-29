Комунальні платіжки одеситів за вересень помітно зростуть — основною причиною стало підвищення тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення. Скільки саме доведеться заплатити за житлово-комунальні послуги залежно від типу житла — читайте далі.

Комунальні послуги в Одеській області цього місяця знову подорожчали — вересневі платіжки одеситів уже відчутно зросли порівняно з літніми місяцями. Як повідомляє Teplodar.biz.ua, завершальний місяць перед початком опалювального сезону приніс мешканцям Одеси неприємний сюрприз у вигляді більших сум до оплати за житлово-комунальні послуги.

Головним чинником подорожчання стало підвищення тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення. Саме ця складова потягнула за собою збільшення загальної суми в платіжках одеситів. Водночас вартість електроенергії та природного газу для населення залишилася без змін — ці позиції зберігають стабільність.

Станом на вересень 2026 року фіксована ціна електроенергії для населення становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Природний газ від компанії «Нафтогаз» зафіксований на рівні 7,96 гривні за кубічний метр. Окремо сплачується послуга з розподілу газу — для абонентів «Одесгазу» цей тариф складає близько 1,79 гривні за кубометр.

Найбільше зростання відчули власники багатокімнатних квартир. Орієнтовні суми комунальних платежів за вересень розподілилися так: для однокімнатної квартири з однією зареєстрованою особою — від 1300 до 1500 гривень щомісячно; для квартири на дві-три кімнати з двома-трьома мешканцями — від 1850 до 2250 гривень на місяць.

Як перевірити правильність нарахувань

Одеситам варто уважно перевіряти вересневі платіжки. У разі сумнівів щодо нарахованих сум можна звернутися до постачальників послуг: «Інфоксводоканал» — щодо водопостачання, «Одесаобленерго» — щодо електроенергії, та «Одесгаз» — щодо розподілу газу. Перевірити актуальні тарифи також можна на офіційних сайтах цих підприємств.

Раніше Politeka повідомляла, перерахунок пенсій в Одеській області: кому не нараховують додаткові виплати.

Також Politeka повідомляла, Одеську область заллє дощами: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 27 серпня по 2 вересня.