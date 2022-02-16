Полиция Закарпатской области ищет двух злоумышленников. Этой ночью они сбежали из-под стражи, напали на конвоира и дежурного изолятора временного содержания в Виноградове.
Об этом сообщается на сайте полиции Закарпатской области.
"16 февраля около 00:30 из изолятора временного содержания совершили побег двое злоумышленников. Оба мужчины - жители Виноградова, 29-летние Танчинец Владислав и Спиров Анатолий. Они напали на конвоира и дежурного, после чего скрылись в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Один из беглецов был задержан по подозрению в сбыте наркотиков, другой – за разбойное нападение.
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Все наряды полиции региона ориентированы на поиски беглецов, а также оперативные подразделения проводят соответствующие мероприятия.
В полиции просят граждан, имеющих информацию о местонахождении беглецов, анонимно сообщить на спецлинию полиции, но будьте осторожны.
"Если кому известно место нахождения беглецов, просим безотлагательно сообщить об этом на линию "102", анонимность гарантирована", - говорится в сообщении полиции.
Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.
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