1-ого марта Харьков много раз подвергался ракетным и авиаударам российской армии. Первые ракеты прилетели из Белгорода на площадь Свободы.

В Харькове в результате авиаудара снаряд попал в городскую больницу №3 (пр. Ново-Баварский, 90). В результате атаки ранения получили 6 человек.

Об этом сказал Юрий Сороколат, директор городского департамента здравоохранения. Также было опубликовано видео с места авиаудара.

"Из нее эвакуировали всех, кто жил. Там есть люди без постоянного места жительства, которых мы туда поселяли, чтобы ухаживать. 9 человек везут в другую больницу, будем принимать", – сказала она.

Души и совести у российских солдат не наблюдается. Судя по видео, которое опубликовали с места происшествия, от больницы ничего не осталось - одни руины.

Напомним, что 1-ого марта Харьков много раз подвергался ракетным и авиаударам российской армии. Первые ракеты прилетели из Белгорода на площадь Свободы.

В результате в здании Харьковской облгосадминистрации погибли минимум семь человек, завалы продолжают разбирать.

Напомним, простые украинцы решили остановить вражескую технику голыми руками, слышны выстрелы.

Как сообщала Politeka, Европарламент аплодировал Зеленскому стоя, видео мощной речи.

Также Politeka писала, что по центру Харькова нанесли удар крылатыми ракетами, идет разбор завалов.