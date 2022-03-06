Как пишет Politeka.net, Украина продолжает стоять под натиском оккупационных войск России. 11-е сутки армия Путина продолжает наступление на Украину, но получает жесткий ответ от защитников. Сегодня, 6 марта, в очередной раз был налет вражеской авиации на Чернигов, где на жилой дом была сброшена 500-килограммовая бомба. ТГ-канал Оперативный ВСУ показал фото снаряда, который не взорвался сразу.
"Жилые массивы Чернигова сегодня. Враг с воздуха забросал их тяжелыми неуправляемыми бомбами ФАБ-500. Две бомбы упали на жилые дома и не разорвались", - написано было в публикации.
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