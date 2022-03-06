Как пишет Politeka.net, украинцы 11-е сутки сопротивляются российской оккупации после того, как Владимир Путин отдал приказ о наступлении 24 февраля. Украинская армия не только защищается, но и ходит в контрнаступления. Сухопутные войска ВС Украины сообщили об этом у себя на страничке в Инстаграм.
"Сегодня на Мариупольском направлении украинские защитники провели контратаку противника. В результате уничтожены 3 вражеских танка, 4 БМП, 2 Тигра и около 30 российских оккупантов. Двое захватчиков попали в плен.
Оказавшись в плену россияне спели уже привычную для них песню о "мы не знали куда нас отправляют".
И все они знали. Два танкиста, один из которых российский офицер-командир взвода, решили сдаться. Остальные же экипажи, находившиеся в разбитой колонне бронетехники, остались в горящих машинах навсегда.
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Украинские защитники Мариуполя продолжают героически и мужественно сдерживают нашествие агрессора. Победа будет за нами!", - написано было в публикации.
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