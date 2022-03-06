Украинские войска не только обороняются, но и идут в контратаку, как стало известно благодаря пресс-службе Сухопутных войск ВС Украины.

Как пишет Politeka.net, украинцы 11-е сутки сопротивляются российской оккупации после того, как Владимир Путин отдал приказ о наступлении 24 февраля. Украинская армия не только защищается, но и ходит в контрнаступления. Сухопутные войска ВС Украины сообщили об этом у себя на страничке в Инстаграм.

"Сегодня на Мариупольском направлении украинские защитники провели контратаку противника. В результате уничтожены 3 вражеских танка, 4 БМП, 2 Тигра и около 30 российских оккупантов. Двое захватчиков попали в плен.

Оказавшись в плену россияне спели уже привычную для них песню о "мы не знали куда нас отправляют".

И все они знали. Два танкиста, один из которых российский офицер-командир взвода, решили сдаться. Остальные же экипажи, находившиеся в разбитой колонне бронетехники, остались в горящих машинах навсегда.

Украинские защитники Мариуполя продолжают героически и мужественно сдерживают нашествие агрессора. Победа будет за нами!", - написано было в публикации.

Напомним, множество ракет были выпущены по Виннице, появились кадры разрушений

Также Politeka сообщала, что Полякова показала, как встречают российских оккупантов украинцы

А еще Politeka писала, что Никитюк показала, как ее пожилой маме приходится праздновать день рождения в убежище



