Российские оккупационные войска выстрелили из гранатомета по мирным жителям, которые пытались покинуть Ирпень.

Как пишет Politeka.net, Россия 11-й день ведет войну против Украины. Украинцы не только остановили наступление оккупационных войск, но и идут в контрнаступления на некоторых направлениях. Одной из самых горячих точек является Киев, где бои идут и сейчас. Советник главы МВД Антон Геращенко показал, что сделали российские войска, когда мирные жители пытались эвакуироваться.

"При эвакуации в Ирпене оккупанты выстрелили по мирным жителям из гранатомета", - написал Геращенко.

"А сейчас внимательно посмотрите это видео. В начале на заднем плане – люди, которые убегают из небезопасного Ирпеня. В их сторону прилетел снаряд.

Попало в человека с переноской для животных. Неужели после этого еще могут существовать люди, которые утверждают, что "русские убивают только ***"?

Они борются даже животных, которые могут поместиться в маленькую переноску", - написал Геращенко во втором видео, где было видно применение оружия.