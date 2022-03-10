По предварительной информации, ВСУ подбили первый и последний танк, после чего уничтожили всю колонну российской техники.

Под Броварами 10 марта воины ВСУ ликвидировали командира танкового полка русской армии полковника Андрея Захарова. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Ліквідовано командира полку окупанта полковника Захарова



Під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії ЦВО. pic.twitter.com/BJUHcskuWG — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 10, 2022

Во время ведения боевых действий в Броварском районе Киевской области понесла значительные потери в личном составе и технике батальонно-тактическая группа (БТГр) 6-го танкового полка (Чебаркуль) 90-й танковой дивизии ЦВО.

В результате удара ВСУ погиб российский полковник Андрей Захаров. В 2016 году он, будучи майором, получил орден от президента РФ Владимира Путина.

Напомним, войска РФ обстреляли людей во время эвакуации, погиб полицейский.

Как сообщала Politeka, ВСУ ликвидировали российского генерал-майора.

Также Politeka писала, в бою под Николаевом погиб львовский журналист.