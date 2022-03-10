Под Броварами 10 марта воины ВСУ ликвидировали командира танкового полка русской армии полковника Андрея Захарова. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Во время ведения боевых действий в Броварском районе Киевской области понесла значительные потери в личном составе и технике батальонно-тактическая группа (БТГр) 6-го танкового полка (Чебаркуль) 90-й танковой дивизии ЦВО.
В результате удара ВСУ погиб российский полковник Андрей Захаров. В 2016 году он, будучи майором, получил орден от президента РФ Владимира Путина.
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Как сообщала Politeka, ВСУ ликвидировали российского генерал-майора.
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