Судя по циничному поступку российских оккупантов, они продолжают совершать геноцид в отношении украинского народа.

В среду, 16 марта, на 21-й день полномасштабного вторжения рф в Украину российские оккупанты сбросили мощную бомбу на Мариупольский драматический театр.

Об этом сообщает отдельный отряд специального назначения "Азов" на своем telegram-канале.

Драмтеатр был местом сбора беженцев, которые потеряли свое жилье и средства для существования. Россияне знали про это, ведь это говорилось на официальном уровне. Сообщается, что в театре находилось около тысячи мирных граждан, в частности женщины и маленькие дети.

Перед театром в Мариуполе была огромная надпись "Дети" по обе стороны здания, чтобы туда не летели авиабомбы. И эту надпись умышленно делали такой, чтобы она была заметна даже из воздуха. Однако, судя по циничному поступку российских оккупантов, они продолжают совершать геноцид в отношении украинского народа.

Украинский предприниматель и политик Сергей Тарута в сети сообщил хорошую новость. Оказалось, что бомбоубежище драмтеатра выдержало. Завалы 17 марта начали разбирать, люди выходят живые!

Напомним, оккупанты похитили мэра Мелитополя, который отказался сотрудничать с врагами.

Как сообщала Politeka, Россия посылает в Украину частные охранные фирмы.

Также Politeka писала, что разведка назвала имена летчиков РФ, которые готовятся бомбить Украину.