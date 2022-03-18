Спасатели Житомирщины продолжают работать на ликвидации последствий вражеских обстрелов. Об этом сообщает ГСЧС.
17 марта в с. Яблоновка Коростенского района в результате артиллерийского обстрела разрушены 2 частных жилых дома и повреждены еще 2 здания.
Для тушения пожара и проведения поисково-спасательных работ привлечено 1 ед. техники и 6 чел. личного состава 13 ДПРЧ . Погибших и травмированных нет.
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Ночью 18 марта в с. Залесье Коростенского района враг повредил в двух частных подворьях жилой дом и хозяйственное здание. Еще одна хозяйственная постройка в результате обстрелов подверглась разрушениям с последующим возгоранием.
Для тушения пожара и проведения поисково-спасательных работ привлечено 1 ед. техники и 6 чел. личного состава 14 ДПРЧ . Погибших и травмированных людей нет.
Напомним, ВСУ расправились с вертолетом-гордостью российских захватчиков.
Как сообщала Politeka, Генштаб сообщил об изменениях на фронте.
Также Politeka писала, что "Призрак Киева" предупредил российских солдат, которые сунулись в Украину.