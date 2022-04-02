За первое и второе апреля в Беларуси было 6 ДТП, которые произошли из-за российской военной техники.

Как пишет Politeka.net, россия использует Беларусь в качестве плацдарма для атаки Украины. Российская военная техника колоннами двигается по Беларуси, откуда потом заходит в Украину, чтобы совершать военные преступления. Сегодня, второго апреля, стало известно, что за первые дни апреля было 6 ДТП, в которых приняла участие российская военная техника, сообщает "Украинская правда".

Отмечено, что белорусские органы власти скрывают массовые ДТП у себя в стране. Отмечено, что одно из ДТП произошло на трассе М10. По версии властей столкнулись автомобиля Volkswagen и грузовика Mercedes-Benz 814, но как оказалось, на месте были 2 БТР и КамАЗ.

Еще одно ДТП случилось 2 апреля. Российский БМД-2 вылетел в кювет.

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