Тысячи людей улыбались будущему, мечтали и строили свою жизнь, но все это забрала война.

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко рассказал, что российские оккупанты убили в Херсоне его друга с братом. При этом варвары даже не отдали родственникам тел погибшим для захоронения.

Виктор Коваленко в интервью Gazzetta dello Sport поделился своей трагической историей.

Товарищ Виктора прятался от обстрелов несколько дней, а затем попытался покинуть город, но был застрелен российскими оккупантами.

"Он пять дней прятался в убежище, потом попытался сбежать. Он сел в машину с братом и девушкой. На первом блокпосту российские военные остановили машину и убили двух мужчин. Не вернули даже тела для захоронения. Девушку продержали три часа, потом отпустили", – рассказал Виктор.

Футболист отметил, что тысячи людей улыбались будущему, мечтали и строили свою жизнь, но все это забрала война. При этом он выразил уверенность в том, что Украина победит россиян и после возвратиться к мирной жизни.

Напомним, оккупанты расстреляли студентку, которая везла гуманитарную помощь в Чернигов.

Как сообщала Politeka, от вражеского снаряда погиб 10-летний сын рекордсмена Украины.

Также Politeka писала, что в боях за Украину пал военный, который прошел Иловайск и Дебальцево.