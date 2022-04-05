Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко рассказал, что российские оккупанты убили в Херсоне его друга с братом. При этом варвары даже не отдали родственникам тел погибшим для захоронения.
Виктор Коваленко в интервью Gazzetta dello Sport поделился своей трагической историей.
Товарищ Виктора прятался от обстрелов несколько дней, а затем попытался покинуть город, но был застрелен российскими оккупантами.
"Он пять дней прятался в убежище, потом попытался сбежать. Он сел в машину с братом и девушкой. На первом блокпосту российские военные остановили машину и убили двух мужчин. Не вернули даже тела для захоронения. Девушку продержали три часа, потом отпустили", – рассказал Виктор.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Ордер на арест Путина: стало известно, могут ли президента РФ взять под стражу
Премьер Польши назвал страну ЕС, которая мешает введению санкций против рф: "Больше пекутся о деньгах"
"Это клеймо на нацию!": власти Грузии помогают россии организовать военную контрабанду, данные разведки
Появилась информация об ограблении дачи Зеленского: на что позарились оккупанты
Футболист отметил, что тысячи людей улыбались будущему, мечтали и строили свою жизнь, но все это забрала война. При этом он выразил уверенность в том, что Украина победит россиян и после возвратиться к мирной жизни.
Напомним, оккупанты расстреляли студентку, которая везла гуманитарную помощь в Чернигов.
Как сообщала Politeka, от вражеского снаряда погиб 10-летний сын рекордсмена Украины.
Также Politeka писала, что в боях за Украину пал военный, который прошел Иловайск и Дебальцево.