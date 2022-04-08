В ночь на 8 апреля российские оккупационные войска в Мариупольском торговом порту обстреляли ледокол "Капитан Белоусов" с гражданским экипажем на борту. Об этом сообщили в Telegram полка "Азов", который сейчас защищает Мариуполь.
В результате действий противника погиб один человек, также есть раненные.
Украинские военные подчеркнули, что путинские убийцы продолжают уничтожать порт города, даже несмотря на то, что в нем находятся и иностранные корабли с экипажами.
Российские оккупанты уже не в первый раз обстреливают гражданские судна в Мариуполе. Так, 5 апреля, во время ночного обстрела Мариуполя российские оккупанты попали в гражданское судно под флагом Доминиканской Республики.
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Корабль, стоявший у одного из причалов, начал тонуть, есть раненый член экипажа. Прилет вызвал сильные повреждения и пожар в машинном отделении.
Напомним, в осажденном Мариуполе оборвалась жизнь выдающегося украинца.
Как сообщала Politeka, оккупанты в Мариуполе собиралсь штурмовать здание СБУ, переодевшись в форму Нацгвардии.
Также Politeka писала, что в Мариуполе оккупанты незаконно вывезли врачей и больных людей из больницы.