В обложеному російськими окупантами Маріуполі не стало відомого українського тренера з боксу Володимира Кленіна.

Трагічну новину повідомили у Федерації боксу України. Зазначалося, що Кленін загинув 7 квітня в Маріуполі, проте точна причина смерті не називалася. Тренеру був 81 рік.

Володимир Кленін закінчив Жданівський металургійний інститут і Київський університет фізкультури і спорту. З 1985 да був володарем звання Заслуженого тренера. Роботі з боксерами Кленін присвятив 40 років свого життя.

Знайомі з тренером розповідали, що він володів «вибуховим» характером. Втім, це не заважало йому завжди зберігати спокій під час змагань.

Серед учнів Кленіна були чемпіон України та бронзовий призер Кубка світу Євген Зиков, чемпіон України та дворазовий чемпіон світу серед військовослужбовців Олег Кудінов, а також Володимир Дворцов – який у 1990-1992 роках очолював збірну СРСР, а в 1996 році став тренером Олімпійської збірної України з боксу.

"Федеація боксу Маріуполя і вся боксерська сім'я, висловлює глибокі співчуття родині і близьким Володимир Васильович! Світла пам'ять!", - написали колеги покійного.

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