В результате погибли 19 детей и 2 взрослых, сообщает The New York Times.
Сначала было известно о гибели 14 учеников и учителя. Кроме того есть раненые.
18-летний Сальвадор Рамос, открывший стрельбу, погиб. Считается, что он был убит одним из офицеров полиции, прибывшей на место нападения.
У Рамоса был пистолет и, вероятно, винтовка - он купил их на день рождения.
По словам губернатора Техаса Грега Эбботта, среди раненых есть также полицейские.
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Как отмечается, Сальвадор Рамос прежде чем войти в школу застрелил свою бабушку.
Через два дня в школе, в которой учатся около 500 учеников, должны были начаться каникулы.
Сообщается, что одним из погибших стал Ксавьер Лопес – 10-летний ученик 4-го класса.
В Сети также опубликовали фото детей, которые стали жертвами Сальвадора.
Напомним, россиянин решил свести счеты с жизнью в турецком аэропорту - видео.
Также сообщалось, что мощный ураган обрушился на город, есть жертвы и десятки пострадавших.
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