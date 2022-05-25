В результате погибли 19 детей и 2 взрослых, сообщает The New York Times.

Сначала было известно о гибели 14 учеников и учителя. Кроме того есть раненые.

18-летний Сальвадор Рамос, открывший стрельбу, погиб. Считается, что он был убит одним из офицеров полиции, прибывшей на место нападения.

У Рамоса был пистолет и, вероятно, винтовка - он купил их на день рождения.

По словам губернатора Техаса Грега Эбботта, среди раненых есть также полицейские.

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Как отмечается, Сальвадор Рамос прежде чем войти в школу застрелил свою бабушку.

Через два дня в школе, в которой учатся около 500 учеников, должны были начаться каникулы.

Сообщается, что одним из погибших стал Ксавьер Лопес – 10-летний ученик 4-го класса.

В Сети также опубликовали фото детей, которые стали жертвами Сальвадора.

Напомним, россиянин решил свести счеты с жизнью в турецком аэропорту - видео.

Также сообщалось, что мощный ураган обрушился на город, есть жертвы и десятки пострадавших.

Кроме того Politeka.net писала о новом огненном ЧП в украинской гостинице: людей спасали через окна.