В результате погибли 19 детей и 2 взрослых, сообщает The New York Times.

Сначала было известно о гибели 14 учеников и учителя. Кроме того есть раненые.

18-летний Сальвадор Рамос, открывший стрельбу, погиб. Считается, что он был убит одним из офицеров полиции, прибывшей на место нападения.

У Рамоса был пистолет и, вероятно, винтовка - он купил их на день рождения.

По словам губернатора Техаса Грега Эбботта, среди раненых есть также полицейские.

Как отмечается, Сальвадор Рамос прежде чем войти в школу застрелил свою бабушку.

Через два дня в школе, в которой учатся около 500 учеников, должны были начаться каникулы.

Authorities in #Uvalde, Texas say Salvador Raimondo Ramos, 18, is the gunman who killed his grandmother before murdering 14 young children at a school & a teacher. Two officers were also shot but survived. He was reportedly killed by responding police. https://t.co/5RAfTmRBJq pic.twitter.com/ji6wQfR1Qr — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) May 24, 2022

I’m reporting in #Uvalde TX at the civic center which is being used as a reunification site for families impacted by the mass shooting at Robb Elementary. I spoke to one man who says he’s been waiting for news about his niece for hours. Heart is so heavy. @statesman pic.twitter.com/GywJNvJ0og — Niki Griswold (@nikigriswold) May 25, 2022

Сообщается, что одним из погибших стал Ксавьер Лопес – 10-летний ученик 4-го класса.

Xavier and the other students are not just names. We owe these children justice. #Uvalde #Texas #RobbElementary https://t.co/dMQMzhmijl — Dr. Stephen V. Peters (@stephenvpeters) May 25, 2022

В Сети также опубликовали фото детей, которые стали жертвами Сальвадора.

Rest in heaven little Angels. Prayers for the families. Uvalde Texas🙏🏽 pic.twitter.com/Ry3Yvc7i4q — Tony (@Bitchquet) May 25, 2022

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