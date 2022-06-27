Российские захватчики сосредоточены на том, чтобы предотвратить перегруппировку украинских войск вдоль южного фронта и усилили обстрелы. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW).

Так, оккупанты усилили интенсивность обстрелов на 150% (то есть в 2,5 раза) на Юге. Поэтому уничтожили населенные пункты возле Давыдова Брода и реки Ингулец.

Кроме того, российские войска в очередной раз безуспешно пытались вернуть утраченные позиции в Потемкино на северо-западе Херсонской области.

Также рашисты усиливают артиллерийские обстрелы украинских позиций, особенно вдоль границы Херсонской и Николаевской областей на западном берегу реки Ингулец, чтобы отразить недавние украинские контратаки.

При этом оккупанты дополнительно продолжают укреплять свое военное присутствие на Змеином острове у побережья Одесской области, чтобы расширить свой контроль над юго-западной частью Черного моря.

Напомним, что у оккупантов появились новые планы на Херсон, раскрыты детали.

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