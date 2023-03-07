Как сообщают местные СМИ, трагедия произошла в небе недалеко от Рима. Там столкнулись два сверхлегких самолета U-208 для военной подготовки.

Оба принадлежали 60-му крылу итальянских ВВС.

В результате столкновения один из самолетов разбился прямо посреди сельской местности – в поле, а другой разбился недалеко от жилого массива.

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На опубликованных кадрах видно, что части рухнувшего самолета догорают под окнами жилого дома.

К сожалению, оба пилота погибли.

Других жертв и пострадавших нет.

Сообщается, что авария могла произойти во время тренировочной миссии с несколькими самолетами.

На месте происшествия находятся врачи и полиция. Премьер-министр Джорджия Мелони от имени правительства Италии выразила соболезнования семьям двух пилотов и всем военно-воздушным силам.

Напомним, ранее сообщалось о тяжелом ДТП с участием автобуса, в котором находились сотрудники правительства Армении.

Также сообщалось о подрыве бомбы в столице.

Кроме того, Politeka.net писала о страшной автокатастрофе в Киеве.