Как сообщают местные СМИ, трагедия произошла в небе недалеко от Рима. Там столкнулись два сверхлегких самолета U-208 для военной подготовки.
Оба принадлежали 60-му крылу итальянских ВВС.
В результате столкновения один из самолетов разбился прямо посреди сельской местности – в поле, а другой разбился недалеко от жилого массива.
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На опубликованных кадрах видно, что части рухнувшего самолета догорают под окнами жилого дома.
К сожалению, оба пилота погибли.
Других жертв и пострадавших нет.
Сообщается, что авария могла произойти во время тренировочной миссии с несколькими самолетами.
На месте происшествия находятся врачи и полиция. Премьер-министр Джорджия Мелони от имени правительства Италии выразила соболезнования семьям двух пилотов и всем военно-воздушным силам.
Напомним, ранее сообщалось о тяжелом ДТП с участием автобуса, в котором находились сотрудники правительства Армении.
Также сообщалось о подрыве бомбы в столице.
Кроме того, Politeka.net писала о страшной автокатастрофе в Киеве.