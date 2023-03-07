В результате авиакатастрофы есть погибшие.

Как сообщают местные СМИ, трагедия произошла в небе недалеко от Рима. Там столкнулись два сверхлегких самолета U-208 для военной подготовки.

Оба принадлежали 60-му крылу итальянских ВВС.

🇮🇹 INCIDENTE AEREO TRA DUE AEREI MILITARI DA ADDESTRAMENTO. MORTI I DUE PILOTI

Sfortunatamente due aerei da addestramento U-208 dell'Aeronautica Militare Italiana (60° Stormo) si sono scontrati in volo nel corso di una esercitazione all'altezza di Guidonia Montecelio (Roma).… https://t.co/T4Gg80G34c pic.twitter.com/VhyQqi8is7 — IL NIDO DEL BISCIONE (@NidoDelBiscione) March 7, 2023

В результате столкновения один из самолетов разбился прямо посреди сельской местности – в поле, а другой разбился недалеко от жилого массива.

На опубликованных кадрах видно, что части рухнувшего самолета догорают под окнами жилого дома.

К сожалению, оба пилота погибли.

Других жертв и пострадавших нет.

Сообщается, что авария могла произойти во время тренировочной миссии с несколькими самолетами.

На месте происшествия находятся врачи и полиция. Премьер-министр Джорджия Мелони от имени правительства Италии выразила соболезнования семьям двух пилотов и всем военно-воздушным силам.

Напомним, ранее сообщалось о тяжелом ДТП с участием автобуса, в котором находились сотрудники правительства Армении.

Также сообщалось о подрыве бомбы в столице.

Кроме того, Politeka.net писала о страшной автокатастрофе в Киеве.