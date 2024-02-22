Кандидат экономических наук Иван Ус объяснил, что законопроект о мобилизации действительно нам нужен, потому что иначе мы слышим много неадекватных предложений.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

По мнению гостя программы, закон о мобилизации нам нужен, в противном случае нет нормального понимания правил, потому что все еще идут какие-то политические игры. В частности, отмечает он, председатель Комитета по вопросам экономического развития Наталуха предлагал некий легальный откуп от мобилизации, а президент Киевской школы экономики Милованов – жеребьевку. Эксперт добавляет, что этого нет в законопроекте, но такие публичные предложения встряхивают общество, создается впечатление, что все решает не справедливость, а взятка.

«Ну, такого нельзя делать, даже говорить. Это даже с точки зрения просто обычных человеческих отношений. Но мы понимаем, что мобилизация – это история о принуждении фактически. Да, это элемент государственного принуждения, предусмотренный в Конституции Украины в случае военного положения. Мобилизация – это не о розовых очках или обо всем положительном, обо всем хорошем против всего плохого. Это инструменты легального принуждения государства, которое оно реализует для самосохранения», - объясняет Алексей Буряченко.

В то же время он добавляет, что коррупционная составляющая – это отдельная и, пожалуй, ключевая история в этой мобилизации, закон должен работать. По словам ведущего, если у нас дальше коллективные борисовы в военкоматах будут взятки брать, то никакой законопроект не будет работать, пусть он будет просто лучшим в мире и реакция общества будет соответствующая.

«Израиль – это государство, которое знает, что делать, у них есть план «А», план «B», план «С» и сколько угодно для любой ситуации. Также Украина должна иметь эти планы, и у общества не должно возникать вопросов к ним. Закон о мобилизации нужен, но, с другой стороны, он должен в такой быть форме, чтобы никто не сказал: «А, там много коррупционных составляющих, элементов», - заключает Иван Ус.

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