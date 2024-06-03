С самого первого дня полномасштабной войны украинские города и населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам со стороны России.

Россия нанесла множество ударов по гражданским объектам Украины.

Под ударом российских ракет и дронов-камикадзе регулярно находятся Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие украинские города.

Однако больше всех страдают приграничные области и регионы граничащие с линией фронта.

Статистика самых масштабных ракетных ударов во время российского вторжения:

Массированный ракетный обстрел Украины 10 октября 2022 (10-12 октября) - 84 ракеты,

22 октября 2022 (21-22 октября) - 33 ракеты,

31 октября 2022 — 55 ракет,

15 ноября 2022 - 96 ракет,

23 ноября 2022 - 67 ракет,

5 декабря 2022 - 70 ракет,

Массированный ракетный обстрел Украины 16 декабря 2022 — 76 ракет,

29 декабря 2022 - 69 ракет,

31 декабря 2022 года (31 декабря - 1 января) - 31 ракета,

14 января 2023 - 33 ракеты,

26 января 2023 - 55 ракет,

Массированный ракетный обстрел Украины 10 февраля 2023 — 71 ракета,

Массированный ракетный обстрел Украины 16 февраля 2023 (16-18 февраля) - 36 ракет,

6 марта - 24 авиаудара,

Массированный ракетный обстрел Украины 9 марта 2023 — 81 ракета,

21-24 марта - 74 авиаудара, 14 ракет,

28-31 марта - 11 авиаударов, 11 ракет,

28 апреля - 23 ракеты,

1 мая - 18 ракет, 9 мая - 25 ракет, 16 мая - 27 ракет и 37 авиаударов.

Массированный ракетный обстрел Украины 29 декабря 2023,

2 января 2024, 8 января 2024 - 59 ракет,

23 января 2024 — 41 ракета,

Массированный ракетный обстрел Украины 15 февраля 2024 года — 26 ракет.

21 марта 2024 года — 31 ракета.

По стостоянию на февраль 2024 года, из акватории Черного моря корабли рф выпустили 843 «калибра». С российских ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160 выпущено 1533 ракеты Х-101/Х-555.

За второй год полномасштабной войны – с 24 февраля 2023-го до 22 февраля 2024-го – страна-агрессор использовала против Украины больше 1,5 тысяч ракет, а также больше 3,6 тысяч ударных беспилотников.

Стоит отметить, что точной и официальной статистики обстрелов в данный момент нет.

Источник: wikipedia , slovoidilo.ua.

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