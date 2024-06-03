Россия нанесла множество ударов по гражданским объектам Украины.
Под ударом российских ракет и дронов-камикадзе регулярно находятся Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие украинские города.
Однако больше всех страдают приграничные области и регионы граничащие с линией фронта.
Статистика самых масштабных ракетных ударов во время российского вторжения:
Массированный ракетный обстрел Украины 10 октября 2022 (10-12 октября) - 84 ракеты,
22 октября 2022 (21-22 октября) - 33 ракеты,
31 октября 2022 — 55 ракет,
15 ноября 2022 - 96 ракет,
23 ноября 2022 - 67 ракет,
5 декабря 2022 - 70 ракет,
Массированный ракетный обстрел Украины 16 декабря 2022 — 76 ракет,
29 декабря 2022 - 69 ракет,
31 декабря 2022 года (31 декабря - 1 января) - 31 ракета,
14 января 2023 - 33 ракеты,
26 января 2023 - 55 ракет,
Массированный ракетный обстрел Украины 10 февраля 2023 — 71 ракета,
Массированный ракетный обстрел Украины 16 февраля 2023 (16-18 февраля) - 36 ракет,
6 марта - 24 авиаудара,
Массированный ракетный обстрел Украины 9 марта 2023 — 81 ракета,
21-24 марта - 74 авиаудара, 14 ракет,
28-31 марта - 11 авиаударов, 11 ракет,
28 апреля - 23 ракеты,
1 мая - 18 ракет, 9 мая - 25 ракет, 16 мая - 27 ракет и 37 авиаударов.
Массированный ракетный обстрел Украины 29 декабря 2023,
2 января 2024, 8 января 2024 - 59 ракет,
23 января 2024 — 41 ракета,
Массированный ракетный обстрел Украины 15 февраля 2024 года — 26 ракет.
21 марта 2024 года — 31 ракета.
По стостоянию на февраль 2024 года, из акватории Черного моря корабли рф выпустили 843 «калибра». С российских ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160 выпущено 1533 ракеты Х-101/Х-555.
За второй год полномасштабной войны – с 24 февраля 2023-го до 22 февраля 2024-го – страна-агрессор использовала против Украины больше 1,5 тысяч ракет, а также больше 3,6 тысяч ударных беспилотников.
Стоит отметить, что точной и официальной статистики обстрелов в данный момент нет.
Источник: wikipedia , slovoidilo.ua.
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