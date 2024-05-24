«Хитрая двухходовочка» Кремля не сработала, но от большого наступления летом оккупанты не откажутся.

На Харьковщине российские оккупанты не достигли своих территориальных целей, однако у них есть и другая задача - оттянуть на этот участок максимум украинских резервов.

«И боеспособных подразделений с других участков фронта. С Сумского направления, с Купянского – это ближайшие. В идеале заставить перебросить также с Лиманского и Краматорского», - отметил, прогнозируя дальнейших ход событий, политолог и доброволец подразделения "ГРИМ" 41-й ОМБр Кирилл Сазонов.

По мнению бойца ВСУ, именно после этого должно было начаться основное наступление на другом участке.

«На Сумах или у нас на Часов Яре, с выходом на Константиновку и Краматорск (и на Покровск с другого фланга). Получилось с точностью до наоборот. Потери российской армии во время прорыва на Харьковщину оказались такими, что им самим пришлось перебрасывать туда резервы», - подчеркнул Сазонов.

Таким образом второстепенное направление и отвлекающий маневр у оккупантов не сработали. Более того, потребовали перебрасывать ресурсы с других участков.

Теперь, отмечает боец ВСУ и политолог, Кремлю придется решать, где сосредоточить основные усилия, раз «хитрая двухходовочка» не сработала.

«Мой прогноз: Будут всеми силами давить в нескольких точках. В первую очередь это Донецкая область и Харьковская. Где дрогнет наша оборона (если дрогнет), туда и бросят все силы. И именно то направление объявят главным «согласно первоначальному мудрому плану», - озвучил свое видение ситуации Сазонов.

Также противник может провести «рейд» на Сумщине теми силами, что есть. Но без «территориальных претензий», а с целью оттянуть критичные для обороны в других местах украинские резервы.

«Главное, что от этого плана отвлекающего маневра и большого наступления на другом направлении в мае или летом они уже не откажутся. Нет времени придумывать что-то новое. Да и нет других сценариев в этой ситуации», - уверен Сазонов.

Добавим, в Генеральном штабе ВСУ сообщили что ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой.

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