Обломки российских ракет, которые использовались врагом при последних обстрелах, свидетельствуют о том, что они были изготовлены в 2024 году.

Эксперты рассказали, какими ракетами оккупанты наносят удары по территории Украины.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщил, что противнику нужен промежуток времени для накопления запаса ракет и возобновления атак.

Военный эксперт Петр Черник рассказал, какими ракетами оккупанты атакуют Украину.

Стратегические неядерные ракеты, такие как Х-47М2 «Кинжал» – это самая серьезная российская гиперзвуковая ракета, с дальностью поражения до 3000 км и со скоростью более 14 700 км/ч.

Следующий класс – Х-101 и Х-555 – дальнобойные ракеты.

Для ударов по Украине враг применяет ракеты морского базирования 3М14 "Калибр".

Баллистическая ракета комплекса 9К720 в комплектации 9М728, речь идет о крылатой ракете к комплексу «Искандер»,

Крайне опасны ракеты П-800 «Оникс», с помощью них можно наносить удары с пусковой установки «Бастион» на расстояние до 800 километров, скорость от 2800 до 3200 км/ч.

Враг часто применял аэробалистическую или квази-крылатую ракету с дальностью нанесения ударов до 600 километров.

Старые советские ракеты 70-х годов разработки – для «Точки-У».

Вражеская армия активно использует зенитно-ракетные комплексы С-300 для обстрела прифронтовых украинских регионов.

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