Эксперты рассказали, какими ракетами оккупанты наносят удары по территории Украины.
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщил, что противнику нужен промежуток времени для накопления запаса ракет и возобновления атак.
Военный эксперт Петр Черник рассказал, какими ракетами оккупанты атакуют Украину.
Стратегические неядерные ракеты, такие как Х-47М2 «Кинжал» – это самая серьезная российская гиперзвуковая ракета, с дальностью поражения до 3000 км и со скоростью более 14 700 км/ч.
Следующий класс – Х-101 и Х-555 – дальнобойные ракеты.
Для ударов по Украине враг применяет ракеты морского базирования 3М14 "Калибр".
Баллистическая ракета комплекса 9К720 в комплектации 9М728, речь идет о крылатой ракете к комплексу «Искандер»,
Крайне опасны ракеты П-800 «Оникс», с помощью них можно наносить удары с пусковой установки «Бастион» на расстояние до 800 километров, скорость от 2800 до 3200 км/ч.
Враг часто применял аэробалистическую или квази-крылатую ракету с дальностью нанесения ударов до 600 километров.
Старые советские ракеты 70-х годов разработки – для «Точки-У».
Вражеская армия активно использует зенитно-ракетные комплексы С-300 для обстрела прифронтовых украинских регионов.
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