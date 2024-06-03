З самого першого дня повномасштабної війни українські міста та населені пункти регулярно зазнають обстрілів з боку Росії.

Росія завдала безліч ударів по цивільним об'єктам України.

Під ударом російських ракет та дронів-камікадзе регулярно перебувають Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя та інші українські міста.

Однак найбільше страждають прикордонні області та регіони, що межують з лінією фронту.

Статистика найбільших ракетних ударів під час російського вторгнення:

Масований ракетний обстріл України 10 жовтня 2022 року (10-12 жовтня) - 84 ракети,

22 жовтня 2022 року (21-22 жовтня) - 33 ракети,

31 жовтня 2022 - 55 ракет,

15 листопада 2022 - 96 ракет,

23 листопада 2022 - 67 ракет,

5 грудня 2022 року - 70 ракет,

Масований ракетний обстріл України 16 грудня 2022 — 76 ракет,

29 грудня 2022 року - 69 ракет,

31 грудня 2022 року (31 грудня – 1 січня) – 31 ракета,

14 січня 2023 року - 33 ракети,

26 січня 2023 року - 55 ракет,

Масований ракетний обстріл України 10 лютого 2023 — 71 ракета,

Масований ракетний обстріл України 16 лютого 2023 року (16-18 лютого) - 36 ракет,

6 березня - 24 авіаудари,

Масований ракетний обстріл України 9 березня 2023 — 81 ракета,

21-24 березня - 74 авіаудари, 14 ракет,

28-31 березня - 11 авіаударів, 11 ракет,

28 квітня - 23 ракети,

1 травня - 18 ракет, 9 травня - 25 ракет, 16 травня - 27 ракет та 37 авіаударів.

Масований ракетний обстріл України 29 грудня 2023,

2 січня 2024 року, 8 січня 2024 року - 59 ракет,

23 січня 2024 - 41 ракета,

Масований ракетний обстріл України 15 лютого 2024 року - 26 ракет.

21 березня 2024 року - 31 ракета.

Станом на лютий 2024 року, з акваторії Чорного моря кораблі Росії випустили 843 «калібру». З російських ракетоносців Ту-95МС та Ту-160 випустили 1533 ракети Х-101/Х-555.

За другий рік повномасштабної війни – з 24 лютого 2023-го до 22 лютого 2024-го – країна-агресор використала проти України понад 1,5 тисячі ракет, а також понад 3,6 тисячі ударних безпілотників.

Варто зазначити, що точної та офіційної статистики обстрілів на даний момент немає.

Джерело: wikipedia , slovoidilo.ua.

Останні новини України:

"Туди і кинуть усі сили": де окупанти наступатимуть влітку.

Військовий експерт розповів, чи НАТО може закрити небо над Україною.

Жахлива знахідка: жертв нового удару виявилося більшим.