Ранее в Государственной пограничной службе предупредили, что нельзя исключать расширения зоны боевых действий и наступления российских оккупантов на Сумскую область.

Военный аналитик, полковник запаса ВСУ Петр Черник оценил угрозу открытия нового фронта и объяснил, как на ситуацию повлияет разрешение западных партнеров бить их оружием по территории рф.

"Как говорил великий римский мыслитель Марк Туллий Цицерон: чем ближе крах империи, тем безумнее их действия. От сумасшедших можно ожидать чего угодно. Напоминаем сериал в Херсонской области возле Чернобаевки, где на одном месте они размещали более 20 раз силы и средства", – заявил Петр Черник в интервью Ангелине Пычик.

По словам эксперта, такая же ситуация была с понтоном оккупантов через Северский Донец в районе Белогоровки, который ВСУ уничтожали много раз вместе с техникой и войсками.

"Ну не может так умный человек делать, но они делают. Поэтому, может быть попытка сделать еще один плацдарм? Может, это политический вопрос, путину нужно показывать, что он может развивать какой-то успех на поле боя", - отметил Петр Черник.

При этом, по словам эксперта, ситуация для оккупантов в случае открытия нового фронта будет значительно горячее, чем на Харьковщине в районе Волчанска и Липцев.

"Когда они формировали плацдарм на Харьковщине, мы не имели разрешения применять в первую очередь HIMARS. HIMARS имеет прекрасный боеприпас на 64 км М30 в кассетном снаряжении в двух разновидностях на 400 фугасно-оскомлочных элементов и на 600 вольфрамовых шариков. Это прекрасное оружие, чтобы сжигать их колонны", – подчеркнул Петр Черник.

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