В украинской столице произошел серьезный инцидент – в одном из районов произошел подрыв гранаты

Как рассказали киевские полицейские, сообщение о взрыве поступило около 22.00 9 июня.

Выяснилось, что в Шевченковском районе местный житель, 1977 года рождения, бросил в сторону фасада гранату, которая отскочила от фасада, упала на землю и взорвалась.

"В результате происшествия осколочное ранение руки получила 36-летняя женщина", - сообщили в полиции о последствиях.

Женщине предоставили медицинскую помощь, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Тот, кто швырнул гранату с места взрыва скрылся, но полиция установила его личность. Теперь с ним общаются следователи, которые устанавливают мотивы его поступка, а также происхождение боеприпаса.

Напомним, ранее стало известно, что 73-летнему подозреваемому в хулиганстве избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Речь идет о киевлянине, у которого произошел конфликт с волонтером и женой военного.

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