Есть два основных фактора, которые будут влиять на развитие событий на Торецком направлении.

Данные факторы напрямую связаны с Покровским направлением.

Об этом сообщил в Tелеграмм-канале военный обозреватель Константин Машовец. Группа «ИС».

Первый фактор - существование определенной и «четко начертанной» перед войсками противника ГВ «Центр» задачи по вытеснению украинских войск ЗА р. Волчья, Казенный Торец и Бычок и прорыву к дороге Покровск – Константиновка - весьма значимой оперативной рокаде ВСУ, которая имеет ПРЯМОЕ отношение к обороне г. Торецк.

Второй - содействию своим левым флангом (90-я танковая дивизия\тд с частями усиления) войскам ГВ «Юг», действующим на Селидовском и Кураховском направлениях.

"Почему это важно? Да потому что, на данный момент, ГВ «Центр», ПОКА весьма далека от выполнения (завершения выполнения) этих задач. Другими словами, резко и в значительном масштабе нарастить свои усилия именно на Торецком направлении, в рамках тех сил и средств, коими она располагает – просто не может", - считает Машовец.

Темпы наступления противника на указанных направлениях также, отнюдь не возрастают, а скорее наоборот.

Военный аналитик добавил, вполне вероятно, что «вытормажевание» на Покровском направлении ГВ «Центр» обусловлено именно тем, что противнику пришлось «переключиться» непосредственно на Торецкое и перегруппировать на него часть своих сил и средств, действовавших ранее на Покровском.

"Как по мне, такое стремление противника «тут наступить, и там успеть наступить…» может сыграть с ним вполне злую шутку – ибо можно, и там НЕ наступить и здесь – не успеть", - считает Константин Машовец.

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