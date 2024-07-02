Военный эксперт в области РЭР и РЭБ Сергей Бескрестнов (позывной «Флеш») рассказал, что нужно сделать военным и даже гражданским, если над ними пролетает российский разведывательный дрон.





В своем телеграм канале он написал о том что недавно дрон долетел до Миргорода. То есть преодолел более 180 км от границы.





“Почему не сбили БПЛА разведчик над аеродромом Миргород не мое дело. Чем они долетели и как транслировали видео на 180+ км? Это или электричка в один конец или что-то бензиновое. Стабильное видео и управление на такое расстояние возможно только через ретранслятор в небе на стороне РФ, но 200 км все равно далеко. Возможно вертолет подняли с направленными антеннами”, - написал «Флеш».

Ранее он рассказал, как себя вести украинцам если над ними пролетает российский разведывательный дрон.

«Когда мы не можем, например, бороться по каким-то причинам с этими БПЛА, сбивать, то мы хотя бы должны минимизировать риски от их работы. Я часто военным напоминаю: если над вами находится вражеский БПЛА-разведчик, мы играем в игру замри. Такой БПЛА-разведчик пролетит над этой местностью, он „посмотрит“, что там нет для него объектов интереса и полетит в другое место», — сказал Бекрестов.

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