Западные правительства уже много лет тихо обеспокоены безопасностью подводных кабелей, по которым проходит большая часть мирового интернет-трафика.

Только недавно этот вопрос оказался в центре внимания из-за серии темных инцидентов от Балтийского до Красного моря и более широкого осознания того, что инфраструктура любого рода является мишенью для подрывной деятельности и саботажа.

По всей Европе российские шпионы и их доверенные лица атаковали цели, связанные с Украиной, взламывали системы водоснабжения, поджигали склады и планировали нанести удар по американским военным базам в Германии.

Существует опасение, что подводные коммуникации могут быть парализованы в кризисное или военное время, или могут быть использованы для получения секретов в мирное время. И пока Америка и Китай борются за влияние в Азии, подводные кабели стали важной частью их конкуренции.

Они переносят большую часть интернет-трафика. Например, Европа соединена с Америкой примерно 17 кабелями, в основном через Великобританию и Францию. Ежегодно по всему миру повреждается более 100 кабелей, очень часто из-за траулеров и судов, которые тянут свои якоря.

Россия вложила значительные средства в военно-морские возможности для подводной диверсии, в первую очередь через gugi , секретное подразделение, которое управляет глубоководными подводными лодками и военно-морскими беспилотниками.

«Русские более активны, чем мы видели их в этой области за последние годы», — предупредил в прошлом году глава разведки нато .

Американские стратеги также обеспокоены потенциальной угрозой со стороны Китая кабелям в Азии. В частности, Тайвань в огромной степени зависит от подводных кабелей для международной связи и имеет относительно небольшое количество терминалов, где они выходят на берег.

В случае войны, пишет Эльза Кания из Центра новой американской безопасности, аналитического центра в Вашингтоне, Народно-освободительная армия попытается установить «информационную блокаду» острова. Обрыв кабелей «почти наверняка станет частью этой кампании».

Даже при улучшении подводного наблюдения и большей избыточности маршрутов угроза вряд ли уменьшится.

Источник: economist.