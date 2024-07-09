В израильской общественности было сказано, что военное давление наземного наступления сработало, чтобы обеспечить освобождение заложников.

Теперь все, что нужно было сделать Израилю - это оказать большее давление, и будет заключено больше сделок, но в течение нескольких месяцев их не было.

ХАМАС, поддерживаемый и принимаемый западным союзником Катаром, продолжал придерживаться своих требований и даже увеличивал их.

Между тем, Израиль, похоже, дал ХАМАСу многое из того, что тот хотел, без какой-либо необходимости для своего противника дать ему что-либо взамен.

Армия обороны Израиля вывела свои войска из северной части Газы, а затем в апреле вывела свои войска из Хан-Юниса.

Сегодня Армия обороны Израиля воюет в Рафахе и Шеджайе, но Хамас по-прежнему контролирует большую часть Газы. Контроль Хамаса над центральными лагерями в Нусейрате, Бурейдже, Магази и Дейр-эль-Балахе никогда не оспаривался. Остаются ключевые районы, в которых Армия обороны Израиля не действовала.

Что случилось с тактикой военного давления Израиля в Газе? 6 июля CNN сообщил, что ХАМАС немного изменил свою позицию в отношении новой сделки с Израилем.

«Изменение позиции ХАМАСа было впервые сообщено Reuters и произошло на фоне активизации усилий по достижению соглашения. Группировка давно требовала от Израиля согласия на постоянное прекращение огня до подписания любой сделки, условия, которые Израиль считает неприемлемыми», — отметил CNN.

«Очевидная готовность к компромиссу повышает вероятность заключения соглашения. Вместо этого ХАМАС согласится с тем, что переговоры о достижении постоянного прекращения огня будут проходить в течение первой фазы любого соглашения, которая продлится шесть недель, сообщил чиновник CNN», — говорится в сообщении.

Источник: jpost.