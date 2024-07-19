Круглосуточное и всепогодное обучение в Германии является частью Миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM Украина), созданной в 2022 году с целью подготовки 60 000 украинских военнослужащих с привлечением инструкторов из 24 стран к концу этого года.

Бывшая восточногерманская военная казарма является одним из двух основных центров, используемых. Второй находится в Польше.

Дешевые беспилотники трансформируют линию фронта на Украине, а также играют большую роль в обучении.

Для украинцев беспилотники не являются новинкой.

Недорогие одноразовые беспилотные летательные аппараты, способные нести камеры и несколько килограммов взрывчатки, стали важной особенностью войны. Обе стороны использовали их для наблюдения за полем боя, наведения артиллерийского и ракетного огня, а также выслеживания танков, грузовиков и отдельных солдат.

Пока украинцы получают знания от международных инструкторов, Бундесвер также выясняет, как война, бушующая в 2000 километрах к востоку, должна изменить его собственный подход к боевым действиям.

Например, военные теперь следят за тем, чтобы их солдаты были должным образом замаскированы и оставались отделенными на поле боя, чтобы не стать заманчивой целью для дронов.

«Тренируйтесь так же, как и сражайтесь, насколько это возможно», — сказал Джанеке.

Источник: politico.