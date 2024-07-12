Использование беспилотников в войне в Украине стремительно возросло за последние два года - это стремительное распространение новой мощной технологии на поле боя расшатывает устоявшуюся иерархию мировой оборонной промышленности.

Разработка программ традиционного оружия требует много времени, иногда десятилетий, она полагается на значительные государственные бюджеты, а также на крупные исследовательские и испытательные центры.

В то же время дроны дешевые, смертоносные и быстрые в изготовлении - они уравнивают условия между мелкими игроками и известными гигантами отрасли.

"Украина демонстрирует, что время выхода на рынок и более гибкая разработка важны. Вместо того, чтобы разрабатывать идеальный продукт, который может занять много лет, важно быстро создавать продукты, которые можно тестировать, модифицировать и тестировать снова. Скорость имеет решающее значение", – заявил исполнительный директор шведского чемпиона по обороне Saab Микаэль Йоханссон.

По словам журналистов, меняться нужно не только отрасли. Министерствам обороны и правительствам придется менять подход к закупке оружия, чтобы не отставать.

Потому что все больше циклов разработки оружия определяются программным обеспечением, автономными системами, управляемыми искусственным интеллектом.

Для начала официальным лицам придется искать за пределами своего обычного пула поставщиков, чтобы привлечь меньшие компании, многие из которых имеют технологический опыт.

"Если Украина чему-то нас научила, то это тому, что нам нужно двигаться быстрее", – подчеркнул глава Стратегического командования Великобритании, генерал Джеймс Хокенхалл.

Источник: The Financial Times.