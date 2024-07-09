Однако полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года и последовавшей за этим жестокой войны НАТО пересмотрело свой подход и предприняло ряд шагов по укреплению своих усилий.

Теперь, когда сомнения посеяны относительно готовности Америки усилить своих союзников по НАТО в случае нападения России - лучшим вариантом для организации в условиях все более рискованного контекста европейской безопасности является реализация стратегии «сдерживание путем воспрещения» — направленной на остановку и отражение попытки нападения на территорию союзников без особых, если вообще, уступок.

И правда в том, что альянс уже на полпути — на своем саммите в Мадриде в 2022 году НАТО взяло на себя обязательство проводить сдерживание путем воспрещения.

К сожалению, реальность на восточном фланге пока не соответствует этой риторике.

Однако, несмотря на широко известные недостатки в союзническом потенциале, достижение такого типа сдерживания на самом деле возможно.

И отменив свои решения о призыве, расширив и улучшив свою структуру сил в Восточной Европе и изменив свой подход к российской агрессии в воздухе и электромагнитном спектре, НАТО могло бы предпринять необходимые шаги во время своего саммита в Вашингтоне этим летом.

Сдерживание путем отрицания — стратегия, которая интуитивно кажется привлекательной, и НАТО должно быть способно на это. Однако на протяжении большей части своей истории альянс боролся за ее достижение.

Возможно НАТО следует предпринять ряд политических шагов, таких как увеличение численности личного состава, изменение структуры сил и изменение правил ведения боевых действий.

Что касается личного состава, НАТО просто нужно больше. Почти все основные европейские союзники — особенно Франция, Италия, Германия и Великобритания — сталкиваются с нехваткой военного персонала.

Источник: politico.