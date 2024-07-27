РФ все плотнее работает с Ираном и КНДР для войны против Украины, в то время как Китае говорят о Тайване и "возвращении его". Более того, они учатся на войне в Украине и делают выводы.

Часто выступающие против интересов Запада связи между Россией и такими странами, как Иран, Китай и Северная Корея, повышают риск возможности того, что Москва может передавать им информацию о западном оружии. Есть некоторые признаки, что это уже имеет место.

Например, в прошлом году CNN сообщало о том, что Россия передает Ирану западное оружие, захваченное на поле боя в Украине. В дальнейшем Иран может адаптировать эти образцы для реализации своих собственных стратегических целей на Ближнем Востоке, что вызывает беспокойство в США и их региональных союзников, которые также используют это оружие.

Более того, в ходе войны в Украине Россия узнала полезную информацию о способах поражения высокоточных боеприпасов, от которых Запад так сильно зависит. Эти знания могут создать для Запада новые головные боли в потенциальной предстоящей схватке с КНДР, Китаем и Ираном. Они также могут собирать сведения о том, как их оружие действует на поле боя.

Одним из примеров этого стал случай в апреле, когда Иран приступил к массированной воздушной атаке на Израиль, используя ракеты и беспилотники, в том числе те, которые использовала россия в Украине.

«У меня нет никаких сомнений в том, что так же, как мы узнаем о том, как наше оружие работает на современном поле боя — мы ведь передаем его Украине, — нет никаких сомнений в том, что иранцы узнают о том, что работает. а что нет», - заявил Люк Коффи, старший научный сотрудник Института Хадсона.

Эксперты и официальные лица также заявили, что Северная Корея, по всей вероятности, изучает, как ее оружие ведет себя в реальных боевых условиях. В Украине эффективность северокорейского оружия была несколько неоднозначной: некоторые системы взрывались в полете, а другие вели себя непредсказуемо.

Источник: Вusinessinsider.

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