Производство ракет, беспилотников и снарядов в России резко увеличилось после полномасштабного вторжения в Украину – опубликованы новые страшные цифры.

Так, согласно обновленным данным, британского Королевского Объединенного института оборонных исследований, в 2021 году Россия производила 56 крылатых ракет Х-101 в год.

Однако в прошлом году она изготовила уже 460 крылатых ракет. Российский запас баллистических ракет "Искандер" также резко увеличился – с примерно 50 до вторжения до 180.

Несмотря на то, что производство ракет и беспилотников зависит от поступающих из-за рубежа микроэлектроники, санкционные меры США и Европы не смогли остановить этот поток и взорвать военно-промышленное производство РФ.

Отметим, что именно ракетой Х-101 российские оккупанты ударили по детской больнице "Охматдет" в Киеве во время массированного обстрела 8 июля. Она является одной из самых современных крылатых ракет России. Как сообщало издание Financial Times со ссылкой на экспертов и чиновников, ракета Х-101 базируется именно на компонентах западного производства.

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Хотя санкции и отрезали окупантов от некоторых передовых компонентов, оборонный сектор Кремля обратился к микропроцессорам и другим передовым технологиям, не предназначенным для военного использования. Так, в одной из выпущенных по Украине ракет Х-101 были обнаружены элементы электроники западного производства.

В общей сложности российская ракета Х-101 может содержать более 50 различных деталей иностранного производства .

Ранее в ГУР Минобороны сообщили, что по состоянию на январь 2024 года Россия производила около 115-130 стратегических ракет плюс 100-115 ракет оперативно-тактического класса.

«Уровень производства зависит от загрузки мощностей, от комплектующих, ведь очень много деталей – у тех же Х-101, "Кинжала", "Калибра" – иностранного производства", – сообщал представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий.

Сколько россия производит ракеты.

Украина также наращивает производство оружия , но требует больше некоторых ключевых ингредиентов, в том числе взрывчатки и ракетного горючего.

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