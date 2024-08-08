Даже если есть несколько укомплектованных бригад с вооружением, они не могут быть на всех направлениях и отправиться сразу на все горячие точки, на один восточный фронт. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан поделился, именно из-за этого, мы оставляем тот же Тарецк или район Покровска, отходим с некоторых позиций.

«Если будем стоять на неудачных позициях до конца, то все потеряем. Единственный положительный момент может быть чисто политическим: выскочить, потоптаться возле Волчанска, отодвинуть россиян обратно в сторону Белгородской области. Зачем это делать? Для чего истощать наши силы и потерять часть Донбасса? Это провальная идея, если честно» - заявил эксперт.

Он предположил, может быть, есть ещё какие-то механизмы или причины, которые мы не знаем, но, исходя из информации в общем доступе, можно сделать только такой вывод.

«Этих трех укомплектованных бригад с европейским железом не хватает сейчас в Тарецке, и они бы решили вопрос. Если сдадим Торецк, теряем много людей, это и погибшие, которых можно и нужно было не терять, увеличив достаточное количество и передав туда силы и средства» - рассказал эксперт.

Отметим, за последние сутки мощные взрывы были зафиксированы на аэродроме "Морозовский" в Ростовской области. Россияне заявили, что сбили около 75 беспилотников, однако значительное количество дронов достигло аэродрома, вызвав значительные разрушения, которые зафиксированы на спутниковых снимках. Аэродром практически полностью уничтожен.

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