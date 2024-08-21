Предпринимаются меры для улучшения позиций украинских войск, включая выбор новых рубежей обороны и создание мощных укрепленных пунктов.

Оккупанты стремятся развить достигнутый успех и видят возможности для дальнейших наступательных действий. Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, в своем выступлении объяснил, почему российские войска продолжают наступление в Донецкой области.

Донецкая область остается приоритетной целью для России, и ее военные не намерены сворачивать наступление, пока сохраняется хоть минимальный потенциал для проведения боевых операций.

"Основная цель украинской армии — не дать врагу набрать обороты в своем продвижении. Отступление с некоторых позиций в Донецкой области является неизбежным шагом, необходимым для сохранения боеспособности наших войск и защиты личного состава. Отход украинских сил позволяет истощать ресурсы противника, создавая условия, при которых российская армия столкнется с непреодолимыми препятствиями" - заметил эксперт.

По словам Мусиенко, предпринимаются меры для улучшения позиций украинских войск, включая выбор новых рубежей обороны и создание мощных укрепленных пунктов.

"Как прогнозировала украинская военная разведка, наступление рф может замедлиться где-то в середине сентября, когда потенциал врага будет окончательно ослабляться, учитывая темпы потерь" - рассказал эксперт.

В первую очередь необходимо остановить продвижение врага, накопить резервы и провести операцию в Курской области с использованием дальнобойных ударов.

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