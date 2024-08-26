Штурмовые действия направлены на снятие напряжения на критических участках, в частности, в направлении Макеевки. Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований рассказал, связана ли ситуация на Курском направлении с событиями в Харьковской области.

"Уже было отмечено, что эти две операции не связаны между собой. Руководство штаба третьей штурмовой бригады подтвердило это. Важно, что удары, хоть и незначительные по сравнению с общим масштабом, оказались очень мощными и необходимыми. Есть определенное продвижение и фиксируются тактические успехи, в том числе заняты огневые позиции врага", - сообщает эксперт.

Это результат активной обороны и наступательных действий, изменивших тренд в пользу украинских сил. Хотя эти действия не являются масштабным наступлением, они способствуют улучшению позиций, что является важным достижением.

Украинское командование и личный состав действуют в соответствии с ситуацией на фронте, иногда отходя с позиций, но в то же время продолжают освобождать территории, что должно восприниматься с радостью, заметил Мусиенко. Наступательные действия России вызывают ответную реакцию, но успехи украинских военных на фронте тоже весомы и заслуживают признания.

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