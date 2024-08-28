Управление на таких больших дистанциях может быть сложной задачей, требующей высокотехнологичных решений.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан подробно рассказал о возможностях новейшего оружия, подчеркивая, что в зоне его действия находятся около 20-25 российских аэродромов, не считая складов и других стратегически важных объектов.

Как известно, недавно стало известно о новом гибридном оружии под названием "Паляниця", представляющее собой ракету-дрон, которая может стать серьезной угрозой для российских оккупантов.

Эксперт отметил, что это оружие может быть относительно дешевым в производстве, поскольку для его управления достаточно связи со спутником или прямого контроля. Однако управление на таких больших дистанциях может быть сложной задачей, требующей высокотехнологичных решений.

"Оружие способно поражать цели на расстояниях, простирающихся до реки Волги и, вероятно, за её пределы, что представляет серьезную угрозу для российского военного потенциала. Если мы сможем произвести сто таких ракет-дронов, даже при возможных потерях половины из них, остальные смогут прорваться через российскую систему ПВО" - дал прогноз Свитан.

Ранее эксперт сообщил, проблема возможного окружения Покровска стала более актуальной после того, как Россия начала перебрасывать технику и подразделения ПВО с Восточного направления на Курщину.

Эти резервы, которые Россия могла бы использовать в боях под Покровском, теперь направляются в Курскую область.

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