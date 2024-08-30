Российские военкоры в соцсетях сообщают, что ВСУ удалось войти на территорию Белгородской области, заняв населенный пункт Журавлевка.



Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан объяснил, как Вооруженные силы Украины могут воспользоваться этой ситуацией.

Это также может быть связанным с тем, что ВСУ продолжают активные операции в Курской области, добиваясь успехов. Из-за этого россиянам пришлось перебросить часть войск с Запорожского и Херсонского направлений, чтобы усилить Курское.

"Ранее российские войска начали наступление южнее Волчанска в Харьковской области. Сейчас прямые атаки против российских позиций неэффективны, поэтому ВСУ начали действовать по флангам. Мы знаем, что россияне перебрасывают войска на Курщину с юга, чтобы усилить свои позиции" - сообщает эксперт.

Свитан предположил, что вскоре можно ожидать активных действий ВСУ в направлении Пологов и Васильевки. Перерезание сухопутного коридора в Бердянск затруднит российскую логистику в Крым. По его словам, подготовка к будущим контратакам, вероятно, уже идет. Бои продолжаются в Курской области, возможен дальнейший заход ВСУ на Белгородскую и Брянскую области.

Недавно стало известно о новом гибридном оружии под названием "Паляниця", представляющее собой ракету-дрон, которая может стать серьезной угрозой для российских оккупантов.

Эксперт отметил, что это оружие может быть относительно дешевым в производстве, поскольку для его управления достаточно связи со спутником или прямого контроля. Однако управление на таких больших дистанциях может быть сложной задачей, требующей высокотехнологичных решений.

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