Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан сообщил, что украинские силы выстроили надежную оборонительную систему на участке фронта под Покровском. В некоторых местах украинские войска были вынуждены отступить из-за нехватки боеприпасов, однако, как только этот дефицит будет восполнен, ВСУ смогут остановить российское наступление.

Оккупанты, находясь на 50 километров от Донецка, углубились в сторону Покровска на узком фронте шириной 15-20 километров, что создало для них уязвимые и неукрепленные фланги. Свитан также отметил, что генерал Сырский активно ищет резервы для нанесения ударов по флангам российских войск.

"Когда такие удары будут нанесены, россияне будут вынуждены отказаться от своих прорывов и сосредоточиться на защите от фланговых атак. Уже сейчас, осознавая опасность, российские войска снизили интенсивность наступления на Покровск и развернулись на юг, стремясь выдавить украинские гарнизоны и расширить свое проникновение" - делится эксперт.

По словам Свитана, оккупанты почти вытеснили украинский гарнизон в Карловке, продвигаясь со стороны Покровска, однако перед ними все еще остаются серьезные задачи — гарнизоны в Курахово и Угледаре. Эти районы хорошо укреплены, и захват их окажется непростой задачей для россиян.

"У ВСУ есть примерно 1,5-2 недели для того, чтобы предотвратить расширение российского клина на этом участке фронта. Присутствие Сырского на этом направлении свидетельствует о том, что в ближайшее время можно ожидать активных действий со стороны украинских войск" - предположил эксперт.

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