Известный блоггер Джокер в своем телеграмме канале обратил внимание на встречу, которую провел и.о. министра молодежи и спорта Матвей Бедный с Федерацией хоккея Украины, пишут "Акценты" .

Все бы ничего, но блоггер отметил, что подобная встреча состоялась «благодаря участию казино FAVBET». У Джокера сразу встал вопрос, почему министерство не в состоянии организовать подобные мероприятия самостоятельно, а вынуждено прибегать к участию онлайн-казино FAVBET.



«Вдумайтесь просто. Казино организует встречу и.о. Министра Украины с Федерацией хоккея Украины. Казино бьять. Друзья, а Вам не кажется, что это уже ДНО? Это нормально, что казино использует во время войны для своего пиара целое министерство Украины и целого и. министра. Тупо целое министерство Украины по и.о. министром занимаются пиаром казино... Матвей, а Вы понимаете, что Казино во время войны использует Ваше целое министерство и лично для собственного пиара? Это нормально, что министерство и лично и. министра продается и пиарит КАЗИНО?», – возмущается блогер.

Также Джокер считает недопустимым то, что во время войны и тяжелых времен, которые переживает наша страна, чиновники министерства заняты тем, что занимаются рекламой азартных игр.

«Матвей, вдумайтесь, пока у нас война, пока ребята погибают в холодных окопах, Вы в это время пиарите казино, обманывающее украинцев и сотрудничающее с РФ. Матвей, Вы контракты с этими КАЗИНО не подписывали. Все это подписал ваш предшественник Вадик Гутцайт и продал свою задницу казино. Матвей, народ Украины не хочет, чтобы Украинское министерство пиарило КАЗИНО. Матвей, а вы сами не можете провести встречу с федерацией хоккея? Вам для организации этой встречи нужно КАЗИНО? Матвей, надеюсь на Вашу порядочность и что Вы расторгнете все контракты с КАЗИНО. Матвей, как гражданин Украины, противно, что одно из министерств Украины сотрудничает с казино и пиарит казино, в котором люди проигрывают последние деньги. Вам Президент давал добро на эти действия из казино? Не знает ли Президент ничего? Вы превратили целые министерства Украины во время войны в пиар отделы КАЗИНО? Матвей, а ответьте на простой вопрос, за время сотрудничества с КАЗИНО, которое получила Украина? Матвей, а вы вообще понимаете, что Министерство молодежи и спорта Украины во время войны сотрудничает с Казино», – задает вопрос блоггер.



